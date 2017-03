Frankfurt/MainDer Euro ist am Montag auf den höchsten Stand seit mehr als vier Wochen gestiegen. Am Morgen legte die Gemeinschaftswährung bis auf 1,0710 US-Dollar zu. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0606 (Donnerstag: 1,0551) Dollar festgesetzt. Obwohl die Anleger an diesem Mittwoch fest mit einer weiteren Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed rechnen, kann der Euro im Handel mit dem Dollar erneut zulegen.