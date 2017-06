Die Angst vor Zinserhöhungen nimmt wieder ab, was an der geringer als erwarteten Inflation liegt (billiges Öl!) und der immer noch enttäuschenden Entwicklung der Realwirtschaft, man denke an die jüngsten US-Arbeitsmarktzahlen. Dennoch bleiben Zinserhöhungen auf der Agenda. Die Bank of America geht gar davon aus, dass die Fed am Ende die Zinsen nicht erhöht um die Inflation zu bekämpfen, sondern um der Blase an den Finanzmärkten entgegen zu treten. Werden die Börsen einen Zinsanstieg wirklich so entspannt hinnehmen?