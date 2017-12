Mit den Finanz-Kenntnissen der Deutschen ist es einer Umfrage des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) zufolge nicht weit her. 2017 verfügten mehr als 60 Prozent der Befragten über schlechte oder eher schlechte Finanzkenntnisse, geht aus der am Mittwoch veröffentlichten Auswertung hervor. 2014 seien es nur 56 Prozent gewesen, so der BdB zu dem Finanzplanungsindex, der jährlich durch gleichbleibende Fragen ermittelt wird. Bei jungen Erwachsenen unter 30 Jahren sei die Finanzkompetenz besonders gering. "Die meisten Bürger interessieren sich zwar für Wirtschaftsthemen und glauben auch, dass sie sich in Finanzangelegenheiten gut auskennen", sagte Andreas Krautscheid, Mitglied der BdB-Hauptgeschäftsführung. "Jedoch entspricht diese Selbsteinschätzung leider nicht der Realität."

Jeder Zweite hat keine Ahnung davon, was an der Börse geschehe, geht aus der repräsentativen Umfrage hervor. Jeder Vierte weiß nicht, was Inflation bedeutet. Lediglich die Hälfte (52 Prozent) konnte die ungefähre Höhe der aktuellen Inflationsrate nennen. 44 Prozent können nicht erklären, was ein Investmentfonds ist.