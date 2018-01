Ziemlich am Anfang steht da noch der kleinste Wert in der FAANG-Riege. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 90 Milliarden Dollar wäre Netflix, der Bezahlfernsehkanal des Internetzeitalters, im Deutschen Aktienindex etwa schon unter den Top Acht. Geschickt hat Netflix-Mitgründer und -Chef Reed Hastings die Abonnentenzahl weltweit auf über 100 Millionen gesteigert.

Doch der Erfolg zieht Konkurrenten an. Nicht nur, dass die Werbeschwergewichte Google und Facebook ihre Videoangebote ausbauen und Apple mit Hollywood-Ausnahmeregisseur Steven Spielberg stärker in die Produktion von Serien und Spielfilmen einsteigen wird. Auch Amazon ist mit seinem Prime-Video-Service zu einem ernsthaften Wettbewerber aufgestiegen. Nun greift auch noch Disney mit der Übernahme der Fox-Filmsparte und dem Ausbau des Streamingdienstes Hulu an. Für Hastings heißt das, dass er in diesem Jahr weit mehr als die geplanten sieben Milliarden Dollar in die Produktion eigener Angebote stecken muss. Die Logik hinter den Investitionen: Je mehr eigene, attraktive Inhalte das Filmportal hat, umso schwerer ist es für die Konkurrenz, Kunden von Netflix wegzulocken.