Das sind gute Aussichten für Aktionäre, die aber zwei Gefahren beachten sollten. Zum einen die Vorwürfe, dass sich das soziale Netzwerk für Propaganda missbrauchen lässt. Dass Facebook nun nicht mehr so viel automatisieren kann und für das Prüfen von Werbung sowie von Inhalten zusätzliche Mitarbeiter einstellen musste, schmälert zwar den Profit, ist aber dank der satten Gewinnmarge zu verkraften. Schwerer wiegt, dass der Ruf von Facebook als Gerüchteschleuder sowie Hort von Aktivisten eine Betriebsgenehmigung durch die chinesische Regierung noch unwahrscheinlicher macht. Die Expansion in den größten asiatischen Markt bleibt deshalb weiterhin ein Traum von Zuckerberg, trotz seiner respektablen chinesischen Sprachkünste und regelmäßiger Besuche in China. Auch aus Europa droht Ungemach. Frankreich will, ebenso wie die deutschen Kartellwächter, die Fähigkeit von Facebook einschränken, seine Nutzer immer stärker zu durchleuchten. Doch weil das auch für Zuckerbergs Wettbewerber gelten würde, wäre geteiltes Leid dann nur halbes Leid.

Auch Apple hat Ärger mit der Europäischen Kommission. 15 Milliarden Dollar an Steuerschulden, die Irland zu wenig kassiert hat und deshalb einfordern soll, sind bei im Ausland gebunkerten Barreserven von 252 Milliarden Dollar leicht zu schultern. Entscheidender als die europäische Frage ist die asiatische: Wie viel Freiraum will China dem US-Konzern gewähren? Der Großteil der Nachfrage nach dem neuen iPhone X kommt aus China, wo ein Apple-Smartphone als Statussymbol gilt. Das missfällt der chinesischen Staatsführung, die amerikanische Handys als Spionagewerkzeug beargwöhnt und lieber einheimische Wettbewerber wie Huawei, Xiaomi oder ZTE fördert.