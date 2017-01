Mexiko-StadtDer weltgrößte Tequila-Hersteller Jose Cuervo bringt seinen mehrmals verschobenen Börsengang voran. Das mexikanische Unternehmen peilt den Schritt auf das Handelsparkett nun für den 8. Februar an, wie aus einer Präsentation für Investoren am Mittwoch hervorging. Die Aktien sollen zwischen 30 und 34 Pesos je Stück kosten. Bei einem Preis von 32 Pesos je Anteilsschein würden Jose Cuervo 706,5 Millionen Dollar zufließen. Insgesamt will das Unternehmen 476,6 Millionen Aktien platzieren.