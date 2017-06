An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart bergauf. Der Leitindex Nikkei legte bis zum frühen Nachmittag um 0,6 Prozent auf 20.068 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,7 Prozent auf 1606 Zähler. "Grundsätzlich bleibt das Umfeld für den Risikoappetit der Anleger ziemlich günstig", sagte Experte Khoon Goh von der Australia and New Zealand Banking Group. Die Anleger setzten unter anderem darauf, dass es an der Wall Street auch wieder aufwärtsgehen werde, ergänzte Analyst Yutaka Miura vom Broker Mizuho Securities.

Auch die anderen Börsen in Fernost legten zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gewann 0,7 Prozent. Die chinesische Börse in Shanghai lag ebenfalls 0,7 Prozent im Plus. Auch die Märkte in Hongkong und im südkoreanischen Seoul verbuchten Kursgewinne.