 Brexit treibt Investoren nach Deutschland

Die Studienautoren rechnen daher damit, dass zunehmend Unternehmen und Unternehmensteile von Großbritannien nach Deutschland verlagert werden. Bereits jedes siebte Unternehmen, das in Großbritannien aktiv ist, plant einen Standortwechsel. Außerhalb Großbritanniens hat das gerade einmal jedes fünfzigste Unternehmen vor. Noch nie seit Beginn der jährlichen Unternehmerbefragung im Jahr 2004 wurde die Entwicklung der Standortattraktivität von Großbritannien so schlecht bewertet wie in diesem Jahr. Mehr als ein Drittel der 254 befragten Unternehmen erwartet eine Verschlechterung in den kommenden drei Jahren.