Vor einem Börsenvideofenster in Tokio

TokioBeflügelt von guten Konjunkturdaten ist der japanische Aktienmarkt mit Kursgewinnen in die Woche gestartet. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in den ersten Stunden um 1,3 Prozent auf 22.012 Punkte.