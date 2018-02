TokioDer japanische Aktienmarkt ist am Dienstag unter Druck geraten. In Tokio fiel der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in den ersten Stunden um 1,3 Prozent auf 21.860 Punkte, nachdem er zuvor drei Handelstage in Folge gestiegen war. Der breiter gefasste Topix gab 1,13 Prozent ab und fiel auf 1.754,55 Punkte.