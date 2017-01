New YorkDie Aktienbörse New York hat angekündigt, die Zahl der handelbaren Wertpapiere auf dem Parkett von derzeit knapp 3.200 auf 8.600 zu erhöhen. Dann soll es möglich sein, alle in den USA handelbaren Aktien und verwandten Papiere wie börsengehandelte Fonds über Broker aus Fleisch und Blut zu kaufen und zu verkaufen.

Das läuft einem langjährigen Trend entgegen, das Aktiengeschäft auf reinen Computerhandel zu verlagern. Die New Yorker Technologie-Börse Nasdaq hat seit ihrem Start 1971 rein elektronisch gearbeitet. Andere große Börsenplätze wie etwa Chicago oder London haben ihr Parkett weitgehend oder ganz geschlossen. An der New Yorker Börse ist zurzeit noch ein einziger, mäßig lebhafter Börsensaal in Betrieb, damit ist sie eine Ausnahme.