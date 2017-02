DüsseldorfEs ist weniger als ein Jahr her, da sorgte ein gewisser „Blauer Planet Erde“ für große Aufregung: Die Einführung der neuen Fünf-Euro-Münze stieß auf eine derart hohe Nachfrage, die sich selbst kühne Optimisten kaum hätten erträumen können.

Nun sollten sich Sammler wappnen: Denn die neue Fünf-Euro-Münze „Tropische Zone“ kommt am 27. April auf den Markt, wie das Bundesfinanzministerium mitteilte. Sie besteht aus drei Komponenten: „einem äußeren Ring, einem inneren Kern, der sogenannten Pille, und einem prägbaren, zwischen Ring und Pille eingefügten lichtdurchlässigen Polymerring“, schreibt das Finanzministerium. Weiter heißt es: „Die Münze wurde von der Künstlerin Stefanie Radtke entworfen und zeigt einen Papagei, der symbolisch für die Artenvielfalt der Tropen steht. Der Betrachter kann über die Vogelperspektive in die tropische Flora eintauchen.“ Der glatte Münzrand enthält in vertiefter Prägung die Inschrift „Klimazonen der Erde“.