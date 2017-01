BerlinDer Vermögensverwalter Pimco sieht Risiken, dass der Aufschwung unter US-Präsident Donald Trump nicht nachhaltig sein wird. Kurzfristig könne die bevorstehende expansive Fiskalpolitik sicher ausreichen, um Wachstum zu schaffen, sagte der Pimco-Anlagechef in Deutschland, Andrew Bosomworth, in einem am Montag veröffentlichten Reuters-Interview. Das ändere aber nichts an den Punkten, „die bewirken können, dass die Konjunkturankurbelung nicht nachhaltig ist“, fügte er hinzu. „Für uns heißt dies: Wir verringern die Risiken“, sagte Bosomworth. Die Allianz -Tochter Pimco verwaltet in Deutschland Anlagen in Höhe von 280 Milliarden Euro.

Bosomworth nannte vor allem vier Risiko-Faktoren für einen nachhaltigen Anschub der Konjunktur. „Auch die Amerikaner werden durch Trump nicht jünger“, sagte er mit Blick auf die alternde Gesellschaft. Zudem werde der Schuldenstand in den USA weiter steigen. Die Produktivität sei in den vergangenen Jahren nicht gewachsen. Des Weiteren habe die ungleiche Verteilung der Einkommen und des Reichtums weiter zugenommen. Amerikanische Staatsanleihen seien aber immer noch attraktiv. „Die zu erwartende Steigerung der Verschuldung erhöht die Sorgen vor einem Kreditrisiko der USA nicht“, sagte der Manager.