FrankfurtDie geplatzten Hoffnung auf einen Großauftrag des türkischen Militärs hat Otokar am Montag den größten Kurssturz seit fast neun Jahren eingebrockt. Die Aktien des türkischen Anbieters von Nutz- und Militärfahrzeugen fielen an der Istanbuler Börse um bis zu 17 Prozent. Dabei wechselten bis zum Mittag bereits mehr als sechs Mal so viele Otokar-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.