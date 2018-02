Die Börse neigt bisweilen zur Übertreibung; nach unten wie nach oben. Anleger können das aktuell bei der Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter beobachten. Der verkündete für das vierte Quartal 2017 jüngst den ersten Nettogewinn der Unternehmensgeschichte. 91 Millionen Dollar oder 18 Cent je Aktie verdiente das Unternehmen zwischen Oktober und Dezember 2017. Prompt stieg die Aktie um fast 30 Prozent auf in der Spitze knapp 35 Dollar. So teuer war ein Twitter-Anteilsschein zuletzt im Sommer 2015 gewesen.

Dass es trotzdem für einen Gewinn reichte, hat mit dem Umsatz folglich nichts zu tun, sondern liegt am größeren Sparwillen. Twitter spendiert seinen Mitarbeitern schon seit dem Börsengang im Jahr 2013 großzügige Aktienpakete. Sie erhalten als Lohn Aktien und Aktienoptionen des Kursnachrichtendiensts. Für das Unternehmen hat das den Vorteil, dass weniger Geld für die Vergütung abfließt. Die zusätzlichen Aktien schuf Twitter einfach neu und verwässerte so den Wert der bestehenden Anteile. Deshalb stieg die Zahl der ausstehenden Aktien seit dem Börsengang kontinuierlich an. Von 570 Millionen auf zuletzt 743 Millionen.

Während die Ausgabe neuer Aktien an Mitarbeiter den Bargeldbestand des Unternehmens schont, müssen diese in der Gewinn- und Verlustrechnung als Kosten ausgewiesen werden. Nur deshalb schrieb Twitter in den vergangenen Quartalen noch Verluste. Der freie Kapitalfluss, also das vom Unternehmen erwirtschaftete Geld minus Investitionen, ist schon seit Anfang 2016 kontinuierlich positiv. Denn diese Kennzahl beinhaltet, anders als der Nettogewinn, nicht die aktienbasierte Vergütung.