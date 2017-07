Der Verwaltungsratspräsident der Schweizer UBS, Axel Weber, fordert eine Überarbeitung der internationalen Bankenregulierung. „Zehn Jahre nach der Krise ist auch in Europa ein guter Zeitpunkt, um inne zu halten und zu fragen: Bringt das Mehr an Regulierung wirklich zusätzliche Stabilität? Ich glaube, an manchen Stellen ist jetzt der Zeitpunkt erreicht, wo eher das Gegenteil der Fall ist. Wer immer mehr reguliert, macht es immer schwieriger, Wachstum zu finanzieren“, sagte Weber der WirtschaftsWoche.

Mit Blick auf die Pläne der US-Regierung unter Präsident Donald Trump, die Regeln für Amerikas Banken zu lockern, warnte Weber: „Solche Diskussionen sollten nicht unilateral geführt werden, sondern im Basler Ausschuss für Bankenaufsicht der wichtigsten Industrieländer. Davon abgesehen könnte man durchaus den Mut haben, Regulierungen, die sich als nicht besonders sinnvoll und stabilitätsfördernd erwiesen haben, zurück zu drehen.“