FrankfurtInternationale Fondsmanager rechnen im ersten Quartal 2017 mit einer „wackeligen“ Börsenlandschaft. Deshalb haben die Großinvestoren ihre Liquiditätsquote auf überdurchschnittliche 5,1 Prozent des Vermögens erhöht, im Dezember waren es noch 4,8 Prozent. Eine „große Korrektur“ stehe aber nicht bevor. Das ergibt die monatliche Umfrage der Investmentsparte der US-Großbank Bank of America (BofAML) unter internationalen Fondsmanagern. Befragt wurden 215 Investoren, die insgesamt ein Vermögen von 547 Milliarden US-Dollar managen.

„Kurz vor der Vereidigung des neuen US-Präsidenten positionieren sich Investoren für ein stärkeres Wirtschaftswachstum und mehr Inflation“, sagt Michael Hartnett, Chef-Anlagestratege bei BofAML. So rechnet eine große Mehrheit der Investoren in den kommenden zwölf Monaten mit einem anziehenden Wirtschaftswachstum und steigender Inflation. Dazu passt, dass die meisten Fondsmanager ihren Aktienanteil weiter hoch gefahren haben – zulasten von Anleihen. Inzwischen bevorzugen so viele Investoren Aktien gegenüber anderen Anlageklassen wie zuletzt vor 13 Monaten. Entsprechen stark haben sie die Anleihebestände zurückgefahren.