Das Interesse chinesischer Firmen an Käufen und Investitionen im Ausland reißt nicht ab: Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt hat im vergangenen Jahr bei direkten Auslandsinvestitionen 44 Prozent zugelegt, wie die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (Unctad) am Mittwoch in Genf berichtete. Mit 183 Milliarden Dollar Direktinvestitionen rückte China vom fünften auf den zweiten Platz der größten Auslandsinvestoren, hinter die USA.

Deutschland rutschte von Platz sieben auf Platz zehn. Die Auslandsinvestitionen deutscher Unternehmen schrumpften demnach im Jahresvergleich von 93 auf 35 Milliarden Dollar. Trotzdem listet die UN-Konferenz Deutschland hinter China und den USA als potenziell vielversprechendste Quelle auf Auslandsinvestitionen.