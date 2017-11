Jena, ErfurtDie Jenaer Biotech-Firma Inflarx hat es an die US-Technologiebörse Nasdaq geschafft. Der Börsengang am Donnerstag habe dem Unternehmen etwa 100 Millionen US-Dollar (rund 86 Millionen Euro) vom Kapitalmarkt gebracht, teilte das thüringische Wirtschaftsministerium am Freitag mit.

Inflarx ist auf Wirkstoffe spezialisiert, die bei chronischen oder lebensbedrohlichen Entzündungen oder Autoimmunerkrankungen eingesetzt werden sollen. Das Geld von der Börse soll für die Forschung, für klinische Studien sowie die Zulassung von Wirkstoffen genutzt werden.