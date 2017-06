FrankfurtDer Verkauf von Staples an die Beteiligungsgesellschaft Sycamore Partners hat den Aktien des US-Büroartikelhändlers am Donnerstag Auftrieb gegeben. Sie stiegen im vorbörslichen Handel an der Wall Street um zwei Prozent auf 10,11 Dollar. Die Titel des Rivalen Office Depot, dessen Pläne für eine Fusion mit Staples vor rund einem Jahr am Widerstand der US-Wettbewerbsbehörden gescheitert sind, rutschten dagegen um 4,4 Prozent auf 5,40 Dollar ab.