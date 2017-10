TokioDer US-Finanzinvestor Bain Capital will die für 18 Milliarden Dollar gekaufte Toshiba-Chipsparte binnen drei Jahren an die Tokioter Börse bringen. Damit solle das Investment versilbert werden, teilte die Beteiligungsgesellschaft am Donnerstag mit. Zudem hoffe man, den Streit mit dem US-Festplattenspezialisten Western Digital bald beizulegen, der nach der Niederlage in dem monatelangen Bieterrennen vor Gericht gezogen ist.