Vor Ausbruch der weltweiten Finanzkrise in den Jahren 2007/08 war das Portfolio der Fed mit 800 Milliarden Dollar noch vergleichsweise überschaubar. Mit dem massiven Ankauf von Wertpapieren wie etwa Staatsanleihen und Hypothekenpapieren haben die Währungshüter die Konjunktur wieder flottgemacht, ihre Bilanzsumme dabei allerdings in die Höhe getrieben.

Auch wenn der Start für die Mammutaufgabe erst im nächsten Jahr beginnen sollte, gilt es, die Investoren rechtzeitig auf die Rückkehr zur geldpolitischen Normalität einzustimmen: „Die Fed will die Märkte nicht schockieren, aber vorbereiten“, so Robert Tipp vom Vermögensverwalter PGIM Fixed Income. Laut Fed müssen Zinserhöhungen jedoch zunächst „voll im Gang sein“, bevor die Notenbank den Abbau ihres Wertpapier-Portfolios in Angriff nehmen kann. Kurz nach der Amtseinführung Trumps tastete die Fed den Leitzins von 0,5 bis 0,75 Prozent am Mittwoch allerdings nicht an. Entsprechend findet sich der Satz zur beabsichtigten geldpolitischen „Normalisierung“ weiterhin im allerletzten Absatz des Begleittextes zum Zinsentscheid.



„Bilanzabbau wird sich über Jahre hinziehen“



Doch das Thema dürfte nach oben rücken: 2016 ist die US-Wirtschaft um 1,6 Prozent gewachsen. Auch wenn das Plus niedriger als in den Vorjahren ausgefallen ist, will das Konjunkturbild nicht mehr so recht zu den billionenschweren Stützungsmaßnahmen passen. Denn die Fed hält die Bilanzsumme seit längerem auf hohem Niveau konstant, da sie Einnahmen aus auslaufenden Anleihen wieder in neue Papiere investiert.

Diese Praxis sollte die Notenbank „ernsthaft“ überdenken, wenn der Leitzins wieder ein Prozent erreicht habe, sagte Währungshüter Patrick Harker jüngst. Der Fed-Chef von Philadelphia ist seit Januar auch stimmberechtigtes Mitglied im Offenmarktausschuss, der über die Zinspolitik entscheidet. Mit Spannung warten Experten auf die Protokolle der jüngsten Sitzung, die Aufschluss darüber geben dürften, ob die Debatte über die Verkürzung der Bilanz innerhalb der Fed bereits Fahrt aufgenommen hat.

Stellt die Notenbank die Praxis der Re-Investitionen eines Tages ein, führt dies automatisch zu einem Abbau der Bilanz in mehreren Schritten. Laut Commerzbank-Berechungen werden in den nächsten fünf Jahren US-Staatsanleihen in Höhe von 1,43 Billionen Dollar fällig.