Mit dem Mikrobatteriehersteller Varta und dem Autobatteriespezialisten Voltabox gab es im Oktober gleich zwei Börsengänge von Unternehmen mit auch im wörtlichen Sinn spannenden Geschäftsmodellen. Varta, vom Techinvestor Michael Tojner an die Börse gebracht, konnte seine Anteile am obersten Ende der Zeichnungsspanne von 17,50 je Aktie verkaufen und die Bücher sogar noch vor Ende der Zeichnungsfrist schließen. Die Erstnotiz am Donnerstag zu Kursen von 24 und später 20 Euro bescherte Anlegern und Investoren deutliche Zeichnungsgewinne.

Auch die Aktien des Autobatterieexperten Voltabox notieren aktuell mit 40 Prozent deutlich über ihrer Erstnotiz. Das Unternehmen dürfte vom politisch forcierten Ausbau der Elektromobilität profitieren. Vorsicht: Bei Varta ist das nicht zu erwarten, auch wenn man das bei flüchtigem Hinschauen vermuten könnte. Doch das Unternehmen hat nichts mit Antriebsbatterien zu tun, auch das alte Geschäft mit Starterbatterien für Autos ist längst abgespalten.