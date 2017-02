Die Ermittler haben ihre Durchsuchung am Mittwoch um 10 Uhr in Eschborn bei Frankfurt begonnen und nun ihr Quartier am Hauptsitz der Börse aufgeschlagen. Die von ihnen benötigten Unterlagen sondieren sie direkt vor Ort. Sie geben Suchworte in Computer ein und suchen nach weiteren Beweismitteln, um ihren Verdacht auf Insiderhandel gegen Vorstandschef Carsten Kengeter zu erhärten.