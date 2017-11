Nach Dienstleistungsbereichen wie Mobilität (Uber) und Hotelübernachtungen (Airbnb), dringt der Trend zu digitalen Plattformen, die zwischengeschaltete Vermittler oft überflüssig machen, nun zunehmend auch in den Finanzsektor vor. Eine zentrale Rolle spielen dabei sogenannte Initial Coin Offerings (ICOs). Dieser neue Finanzierungskanal wird vor allem in der Start-Up-Szene von Unternehmen genutzt, die sich mit Blockchain-Technologie beschäftigen. Die Nähe zwischen ICOs und IPOs („Initial Public Offerings“) ist also nicht nur sprachlich vorhanden. Kann sich der digitale Finanzierungskanal dauerhaft etablieren?

Im Rahmen eines ICOs nehmen Unternehmen neue Finanzmittel auf, die sie dann in die Weiterentwicklung von Produkten, Dienstleistungen oder Märkten investieren können. Im Zuge der Finanzierungstransaktion werden im Unterschied zu etablierten Finanzierungskanälen – wie Eigen- oder Fremdkapital – keine Aktien emittiert oder Kreditverträge ausgehandelt. Das emittierende Unternehmen gibt einen eigenen „Coin“, ergo eine eigene Währung, heraus, die Interessenten gegen Bezahlung erwerben können. Üblicherweise werden diese Coins anschließend an „Krypto“-Börsen gehandelt, wodurch sie sich in andere Kryptowährungen (z.B. Bitcoin) oder bekannte Devisen wie Euro und Dollar tauschen lassen.