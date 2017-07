Natürlich ist das ein Widerspruch in sich, denn eigentlich sollte unser marktwirtschaftliches, auf Konkurrenz aufgebautes System dafür sorgen, dass nur die leistungsfähigen Finanzinstitute, Versicherungen und Asset Manager überleben. Idealerweise herrscht trotzdem genug Wettbewerb, um Innovationen und ein breites Produktangebot für Anleger, Kreditnehmer und Versicherte zur Verfügung zu stellen.

„Too Big to Fail“, zu groß zum Scheitern, ist eine populäre Bezeichnung für Bankinstitute und Asset Manager, die seitens der Politik und der Regulierungsbehörden als „systemrelevant“ eingestuft werden. Sie dürfen allein wegen ihrer schieren Größe und Bedeutung für das Finanzsystem nicht Pleite gehen oder in Schieflage geraten.

Hier jedoch scheint es, als ob überragende Größe ein Garant für staatliche Unterstützung ist – und damit fürs Überleben. Sicher, die als „systemrelevant“ eingestuften Institute müssen zusätzliche Regelungen wie erhöhtes Eigenkapital und zusätzliche Berichtspflichten in Kauf nehmen. Trotzdem kann diese „schützende Größe“ einen Wettbewerbsvorteil darstellen.

Konsolidierung mit politischem Segen

Wie in anderen Wirtschaftsbereichen auch bietet Größe im Finanzsystem bereits ohne den Einfluss von Regulierung einige Vorteile. So lassen sich zum Beispiel im Asset Management Kosten für regulatorische Anforderungen, Informationsbeschaffung und vor allem Vertrieb auf eine breitere Assetbasis und damit höhere Gebühreneinnahmen verteilen.

Generell sind Ausgaben für den Betrieb von Systemen, Anschaffung und Entwicklung von Software sowie generelle Verwaltungskosten leichter zu tragen, wenn diesen höhere Gebühren und Einnahmen gegenüberstehen. Deshalb sind sogenannte „Kostensynergien“ ein wichtiges Argument bei Übernahmen. Die bestehenden Software- und Regulierungsplattformen werden besser ausgelastet, das Geschäft wird auf das dominierende System migriert und Personal zum Betrieb des aufgegebenen Systems eingespart.

In Krisensituationen macht sich die Politik diesen Größenvorteil zunutze. Die Übernahme durch ein größeres Institut oder Verschmelzung zweier Institute zu einem großen sind ein beliebter Weg, um entstehende Schieflagen zu beseitigen. Wie im jüngsten Falle der Übernahme der spanischen Banco Popular Espanol durch Santander stehen weder die Europäische Zentralbank (EZB) noch die spanische Regierung einer solchen Übernahme feindlich gegenüber. Santander übernimmt die Nummer 5 im spanischen Markt und wird damit wieder zur Nummer Eins. Der Wunsch nach Stabilität im Finanzsystem schlägt dabei den Wettbewerbsgedanken. In letzter Konsequenz könnten so monopolartige Strukturen entstehen.