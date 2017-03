FrankfurtDer mächtige und diskret auftretende US-amerikanische Vermögensverwalter Blackrock hält die Welle an neuen Vorschriften und Auflagen seit der Finanzkrise 2008 zumindest teilweise für überzogen. Man müsse eine Diskussion führen, ob die regulatorischen Auflagen mittlerweile zu viel geworden sind, sagte der Aufsichtsratschef der deutschen Tochter, Friedrich Merz, am Dienstagabend im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW). Er plädierte dafür, in der Regulierung einen „vernünftigen Mittelweg“ zu finden, es fehle derzeit die Balance. US-Präsident Donald Trump hat mehrfach angekündigt, dass er die Gesetze in Amerika wieder entschärfen will. Branchenbeobachter glauben, dass dann die europäischen und deutschen Institute im internationalen Wettbewerb zurückfallen könnten.

Für sein eigenes Haus kündigte der frühere CDU-Politiker eine stärkere öffentliche Einmischung in aktuelle Finanzthemen an, gemäß seines Verständnisses von der Rolle eines „Active Chairman“ bei der deutschen Blackrock AG. In Einzelfällen könne er sich vorstellen, dass Blackrock seine Meinung künftig stärker öffentlich kundtun werde, darüber gebe es aber intern noch Abstimmungsbedarf. Blackrock hält an vielen börsennotierten Unternehmen in Deutschland zwischen zwei und sechs Prozent der Anteile. Hauptgrund hierfür ist die starke Stellung der Gesellschaft im Geschäft mit passiven Indexfonds (ETF). Blackrock verwaltet die Mittel treuhänderisch für Kunden.