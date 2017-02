HanoiDie größte vietnamesische Fluggesellschaft in privater Hand hat ein erfolgreiches Börsendebüt hingelegt. Die Papiere der Vietjet Aviation stiegen am Dienstag um die maximal erlaubten 20 Prozent. Damit wird die Airline mit umgerechnet rund 1,3 Milliarden Euro bewertet. Sie hat derzeit in ihrer Heimat einen Marktanteil von 40 Prozent und könnte noch in diesem Jahr am Marktführer Vietnam Airlines vorbeiziehen. In Vietnam wächst der Luftfahrt-Markt so schnell wie in kaum einem anderen Land weltweit.

Vietnam öffnet sich mehr und mehr für Investoren. So war der Bierbrauer Sabeco für 3,7 Milliarden Dollar an die Börse gebracht worden. Die Regierung hält 90 Prozent an dem Unternehmen.