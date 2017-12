New YorkSie sind ein Produkt des Hypes um die Digitalwährung Bitcoin – und sie werden immer zahlreicher: Initial Coin Offerings (ICO). Ihr Name ist angelehnt an das englische Wort für Börsengang „Initial Public Offering“ (IPO) und die Idee hinter der neuartigen Form der Geldbeschaffung relativ einfach: Um das nötige Startkapital für ihre Geschäftsidee einzusammeln, geben junge technologieaffine Unternehmen keine Aktien aus, die Investoren dann erwerben können. Stattdessen verlassen sie die üblichen Wege der Finanzierung und bieten Geldgebern virtuelle Gutscheine, sogenannte Tokens an. Anleger können diese virtuellen Gutscheine handeln – in der Hoffnung auf fantastische Gewinne analog zur Kursrally bei der virtuellen Währung Bitcoin.

Was Anleger aber für die Tokens bekommen, ist oft unklar. Manche Start-up-Firmen versprechen eine Beteiligung an künftigen Gewinnen der Firma, andere bieten ein Tauschgeschäft – etwa den Zugang zur Dienstleistung, die das junge Unternehmen anbieten will. Teilweise deklarieren Start-ups ihre Tokens auch nur als „Spenden“. Insider glauben, dass die meisten ICOs zum Scheitern verurteilt sind, da den Start-ups funktionierende Geschäftsmodelle fehlen. In diesem Fall verlieren Anleger zumeist ihren Einsatz.