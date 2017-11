Erst am frühen Sonntag hatte die Kryptowährung die 9000-Dollar-Hürde genommen. Der Marktwert der weltweit größten Digitalwährung liegt nun bei über 165 Milliarden Dollar. Er ist damit mehr wert als SAP , Deutschlands wertvollster börsennotierter Konzern, und mehr als fünfmal so viel wie die Deutsche Bank .

Es ging schneller als gedacht. Der Bitcoin hat am Dienstagmorgen deutscher Zeit die wichtige Marke von 10.000 Dollar überschritten, wie die Branchenseite Coinmarketcap meldet. Diese ermittelt den Kurs aus dem Durchschnitt der Daten mehrerer Kryptowährungs-Börsen. Aktuell notiert der Bitcoin bei 10.019 Dollar, ein Tagesplus von knapp vier Prozent.

Doch mit dem rasanten Erfolg des Bitcoins drängt sich erneut die Frage auf: Ist es eine Blase oder nicht? Der Kurs sei „wie eine Parabel angestiegen. Das geht meist nicht gut aus“, warnte Art Kashin, der die Geschäfte der UBS auf dem Parkett der New York Stock Exchange leitet, auf dem Börsensender CNBC.

Die BaFin warnt vor dem Erwerb von Kryptowährungen im Rahmen so genannter Initial Coin Offerings. Solche Platzierungen würden für den Verbraucher erhebliche Risiken mit sich bringen, mahnte die Behörde am Donnerstag.

Der Bitcoin hat in diesem Jahr rund 900 Prozent zugelegt. Einige sehen den Aufstieg der Kryptowährung als die größte Blase aller Zeiten. „Wir sind jetzt in der Phase, in der die Leute Angst haben, etwas zu verpassen“, sagte Cashin. Das würde den Kurs zusätzlich antreiben, bevor die Plase schließlich platze.

Auch Bob Doll, früherer Blackrock-Manager, jetzt Aktienstratege beim Vermögensverwalter Nuveen, sieht Bitcoin „in einem Bereich, der sich spekulativ anfühlt“, wie er einräumt. Er ist jedoch gleichzeitig von der Erfolgsstory fasziniert. „Das war schon ein großartiger Lauf, oder?“, schwärmt er. „Der geflügelte Spruch der Branche ist: ‚Wer braucht da noch einen Aktienmarkt, wenn es Bitcoin gibt.‘“

Lou Kerner vom Risikokapitalgeber Flight Ventures ist nach wie vor optimistisch gestimmt. „Dies ist die erste technologische Verbesserung für Währungen“, argumentiert er. Alte Regeln und Ängste könnten hier nicht eins zu eins übertragen werden. Zudem, argumentieren viele Unterstützer, müsse man bedenken, dass die Anzahl der Bitcoins endlich sei. Insgesamt können nur 21 Millionen Bitcoins produziert werden; über 16 Millionen sind bereits auf dem Markt. „Das wird die Währung noch viel begehrter machen“, sagt ein Hedgefonds-Manager.