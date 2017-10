FrankfurtDer Börsengang des Batteriesystem-Anbieters Voltabox bringt 152 Millionen Euro ein. Die Aktien wurden mit 24 Euro am oberen Ende der Preisspanne zugeteilt, wie die Tochter des Autozulieferers Paragon am Dienstag mitteilte. Inklusive der Platzierungsreserve werden 6,33 Millionen Aktien bei Anlegern untergebracht. Mit knapp 140 Millionen Euro fließt der Großteil der Erlöse Voltabox selbst zu. Die Aktien sollen am Freitag erstmals an der Frankfurter Börse gehandelt werden.

Voltabox stellt für elektrisch betriebene Busse, Gabelstapler und andere Industriefahrzeuge Batteriesysteme her. Das Unternehmen lockte die Anleger mit dem Trendthema E-Mobilität und dem schnellen Wachstum. Zum Platzierungspreis seien zehn Mal mehr Aktien nachgefragt worden als angeboten wurden, erklärte Voltabox.