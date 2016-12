Die NordLB hat am letzten Handelstag vor Silvester noch einmal auf ihre negative Einschätzung für die Bankenbranche hingewiesen. Zur Begründung werden das geringe Wachstum in Europa, die Notenbankpolitik der Negativzinsen sowie die fortlaufende Verschärfung der Aufsichtsregeln über die Geldhäuser aufgeführt. Innerhalb des Sektors differenzieren die Analysten aber: Während die Aktien der Commerzbank und der Aareal Bank das Anlageurteil „Kaufen“ erhalten haben, steht bei den Deutschen Bank nur ein „Halten“.

Auch Neil Dwane, globaler Chefanlagestratege bei der Allianz Global Investors, ist bei Bankpapieren zurückhaltend. „Warum muss man Bankwerte besitzen, wenn man bei anderen Papieren mit weniger Risiko fünf oder sechs Prozent Rendite erzielen kann? In Ländern wie Deutschland und Italien kommt hinzu, dass der Finanzplatz hoffnungslos overbanked ist“, sagt der Experte.

Die Jahresbilanz 2016 fiel auch für die beiden Finanz-Schwergewichte Deutsche Bank und Commerzbank nicht berauschend aus, sie waren trotz der Erholung in den vergangenen Wochen mit Kursverlusten von rund einem Viertel die Schlusslichter im Dax. In der Spitzengruppe finden sich Adidas, BASF, Thyssen-Krupp sowie Siemens.



Ruhiger Start steht bevor



Im neuen Jahr wird vieles darauf ankommen, ob die Wachstumshoffnungen in den USA auch erfüllt werden. Vor der Rede des kommenden US-Präsidenten Donald Trump zur Amtseinführung am 20. Januar könnten deshalb die Schwankungen an den Börsen wieder zunehmen. In den ersten Handelstagen sind zwar Gewinnmitnahmen nicht ausgeschlossen, eine Korrektur unter dei Marke von 11.000 Punkten gilt aber als wenig wahrscheinlich. Viel wird davon abhängen, ob der Dow-Jones-Index für die 30 größten Standardwerte in den USA die Hürde von 20 000 Zählern dauerhaft überspringen wird.

Einen Fehlstart wie im zurückliegenden Jahr sehen die Händler dieses Mal nicht. Damals hatte der Absturz der chinesischen Börsen weltweit zu Turbulenzen geführt, am ersten Handelstag hatte der Dax 4,3 Prozent abgegeben. Es war der schlechteste Jahresauftakt in der Geschichte.

Wichtigstes Datum in dieser Woche wird der Freitag mit den neuen US-Arbeitsmarktdaten, die ein Indikator sind für die Verfassung der amerikanischen Wirtschaft. Am Montag geben die Zahlen zum deutschen Einzelhandel Auskunft darüber, wie das Weihnachtsgeschäft gelaufen ist.

Den letzten Handelstag des Jahres beendete der Dax mit einem kleinen Plus von 0,26 Prozent auf 11.481 Punkte – das reichte für ein neues Jahreshoch. Damit hat der Leitindex im Laufe der vergangenen zwölf Monate rund 6,9 Prozent zugelegt.