Der Markt für Kryptowährungen boomt, Experten warnen vor einer gefährlichen Spekulationsblase. Doch manche Ökonomen widersprechen – und sehen in Bitcoin und Co. den Nukleus eines besseren Währungssystems.

In den nächsten Wochen will Mark Valek seine Kunden mit einer innovativen Geldanlage überraschen. „Wir arbeiten intensiv an der Lancierung eines Investmentfonds speziell für Kryptowährungen“, sagt Valek, Partner beim Liechtensteiner Vermögensverwalter Incrementum. Die Aktiengesellschaft wäre damit weltweit eine der ersten Anlagegesellschaften, die einen Fonds für elektronisch erzeugte Kryptowährungen anbietet. Über mangelndes Interesse seiner Kunden kann sich Valek nicht beklagen. „Die Nullzinspolitik der Notenbanken hat eine Jagd nach Rendite und alternativen Asset-Klassen ausgelöst“, sagt der Fondsmanager. Erst waren es Aktien, Anleihen und Immobilien, in die Anleger ihr Geld steckten. Jetzt haben sie die Kryptowährungen entdeckt.

Wer in den vergangenen Monaten in digitales Geld investierte, konnte spektakuläre Gewinne einfahren. So hat sich der Preis für einen Bitcoin von rund 972 Dollar zu Jahresbeginn auf aktuell über 8000 Dollar verachtfacht. Keine Aktie, keine Immobilie und erst recht kein Sparkonto kann da mithalten. Anleger, die in Ethereum, die Nummer zwei im Reich der Digitalwährungen, investiert haben, wurden noch schneller reich. Der Preis schoss von acht Dollar zu Jahresbeginn auf aktuell 358 Dollar in die Höhe, ein Plus von mehr als 4300 Prozent.

Angesichts solch atemberaubender Höhenflüge warnen Beobachter vor einer gefährlichen Spekulationsblase. Jamie Dimon, Chef der US-Bank JP Morgan, vergleicht den Run auf Bitcoin bereits mit der holländischen Tulpenblase im 17. Jahrhundert. Damals zahlten die Menschen wie von Sinnen horrende Beträge für Tulpenzwiebeln. Wer so blöd sei, in Bitcoin zu investieren, sagt Dimon, werde viel Geld verlieren – ebenso wie die Tulpenkäufer, als damals die Blase platzte. Doch es gibt Ökonomen, die Dimon widersprechen. Der Aufstieg der Kryptowährungen, so argumentieren sie, sei kein monetär aufgeschäumter Spekulationshype, sondern eine Zeitenwende in der Währungsgeschichte. Kryptowährungen schickten sich an, dem Staat die Kontrolle über das Geldwesen zu entreißen und Geld wieder zu dem zu machen, was es einmal war: ein Produkt des Marktes. „Kryptowährungen werden unser Geldsystem und den Zahlungsverkehr nachhaltig umkrempeln“, prophezeit Thomas Mayer, Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institute. Weil ihre Produktion in privaten Händen liegt und im Wettbewerb erfolgt, seien Kryptowährungen dem staatlichen Papiergeld überlegen, das immer wieder zu Inflation und Währungskrisen geführt hat, glaubt auch Thorsten Polleit, Chefvolkswirt von Degussa: „Kryptowährungen bieten die Chance auf besseres Geld“, so Polleit.

Noch steckt die Kryptorevolution in den Kinderschuhen. Sie startete im Oktober 2008, als die Finanzkrise ausbrach und die Notenbanken die Wirtschaft mit Liquidität fluteten. Damals verkündete jemand mit Namen Satoshi Nakamoto, dessen Identität bis heute ungeklärt ist, er werde elektronisches Geld schaffen, das „Onlinezahlungen von Person zu Person ermöglicht, ohne Finanzinstitutionen einzuschalten“. Zuvor waren direkte Zahlungen zwischen Schuldner und Gläubiger ohne Einschaltung von Dritten nur von Angesicht zu Angesicht möglich.