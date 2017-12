Bitcoin-Termingeschäfte, die im Januar auslaufen, kosteten zum Handelsstart 16.300 Dollar, 4,5 Prozent mehr als der eigentliche Bitcoin-Preis. Der Bitcoin hatte am Sonntag noch einmal deutlich zugelegt, nachdem er in der Nacht zuvor auf rund 13.700 Dollar abgesackt war.

Das Handelsvolumen war anfangs wie erwartet relativ gering. Futures brauchen klassischerweise eine gewisse Zeit, um anzulaufen. Der Nachrichtenagentur „Bloomberg“ zufolge wurden in der ersten Handelsstunde Futures im Wert von 9,1 Millionen Dollar gehandelt. In der gleichen Zeit wurden Bitcoins auf der Kryptobörse Bitfinex im Wert von 170 Millionen Dollar gehandelt.

Mit dem Start der Bitcoin-Futures ist ein neues Zeitalter für die Kryptowährung angebrochen. Lange Zeit wurde der Bitcoin von den großen Banken und Handelshäusern ignoriert und belächelt. Doch der Druck der Kunden wurde so groß, dass sie schließlich nachgaben. Es ist ein riskanter Schritt, der an der Wall Street nicht nur Zustimmung findet.

Die CBOE ist die erste, aber nicht die einzige Börse, die künftig den Handel mit Bitcoin-Futures erlauben will. Am 18. Dezember startet der Futures-Handel an der weltgrößten Terminbörse CME in Chicago. Die US-Technologiebörse Nasdaq wird Anfang 2018 folgen.

„Wir haben uns schon lange für diesen Bereich interessiert, aber wollten den richtigen Zeitpunkt finden, um ein Produkt einzuführen“, sagt Tim McCourt, der bei der CME Aktienprodukte verantwortet und für den Bitcoin-Future zuständig ist. „In den vergangenen Monaten hat die Nachfrage unserer Kunden deutlich zugenommen.“

Doch die Mischung aus Kryptowährung und klassischen Finanzderivaten ist riskant. Mit Bitcoin-Futures können Investoren nun auf den künftigen Preis der digitalen Währung wetten, ohne, dass sie selbst Bitcoins besitzen müssen. Das ist vor allem für institutionelle Investoren attraktiv, die sich bislang aus regulatorischen Gründen von der digitalen Währung fernhalten mussten und die größte Kursrally des Jahres verpasst haben. Der Bitcoin hat seit Anfang Januar rund 1500 Prozent zugelegt.

Allerdings schwankt der Preis der Währung enorm. Der Bitcoin-Markt sei „noch nicht ausgereift und wirkt nicht gerade wie der Inbegriff der Robustheit“, warnt Finanzprofessor Craig Pirrong von der University of Houston. „Große Futures-Kontrakte könnten also auf einem wackeligen Fundament stehen.“



Selten ist nachvollziehbar, was die heftigen Ausschläge verursacht



Erst Ende November stürzte der Bitcoin-Kurs binnen weniger Stunden um knapp 20 Prozent ab, erholte sich jedoch schnell wieder. Nur selten ist nachvollziehbar, was genau die hohen Ausschläge nach oben und unten verursacht. Es scheint daher besonders riskant, auf einen Bitcoin-Preis in der Zukunft zu wetten. Die CBOE bietet einen Futures-Kontrakt an, der am Nachmittag des 17. Januar 2018 ausläuft. Doch wer weiß, ob das ein guter oder ein schlechter Tag für den Bitcoin sein wird?

CBOE und CME wollen die hohen Kursschwankungen mit höheren Sicherheitsvorschriften auffangen. Die Sicherheitsleistung, die Investoren beim Kauf eines Futures hinterlegen müssen – „Margin“ genannt – liegt bei der CBOE bei 30 Prozent und bei der CME bei 35 Prozent. Das ist deutlich höher als etwa bei klassischen Futures. Bei Wetten auf den Kurs des S&P 500 etwa, fällt nur eine Sicherheitsleistung von fünf Prozent an.

Auch die Clearing-Häuser betrachten die neuen Futures mit Sorge und bemängeln, dass es vor dem Handelsstart keinen ausführlichen Dialog zwischen den Börsen, den Regulierern und den Clearing-Häusern gegeben habe. Clearing-Häuser stehen zwischen dem Käufer und dem Verkäufer von Wertpapieren und garantieren eine Transaktion, falls eine der beiden Parteien ausfällt. CME und CBOE konnten die Robustheit ihrer Bitcoin-Futures selbst zertifizieren. Das entspricht den Regeln der zuständigen Derivateaufsicht CFTC, doch „das erlaubt keine Transparenz und keinen öffentlichen Input“, kritisiert der Chef des Branchenverbandes Futures Industry Association, Walt Lukken, in einem offenen Brief an die CFTC. Die Clearing-Häuser würden schließlich „die Risiken dieser volatilen, neuen Instrumente bei einem Ausfall absorbieren“.

Auch die großen Banken sind noch zögerlich: Goldman Sachs wird die Futures lediglich für bestimmte Kunden abwickeln. Citigroup und JP Morgan Chase halten sich Medienberichten zufolge noch zurück. „Als Reaktion auf das Kundeninteresse an digitalen Währungen, loten wir aus, wie wir sie in diesem Feld am besten unterstützen können“, sagte eine Sprecherin der Bank. Einen eigenen Handelsdesk für Bitcoin-Futures gibt es bei Goldman noch nicht. Auch engagiert sich die Bank nicht im klassischen Bitcoin-Handel.

„Historisch betrachtet hat die Einführung von Futures auf ein Produkt dazu geführt, dass Preisschwankungen abnehmen. Ob das beim Bitcoin genauso sein wird, muss sich zeigen“, sagt Timo Schläfer. Der ehemalige Investmentbanker von Goldman Sachs ist Mitgründer der Londoner Börse Crypto Facilities, die auch die Bitcoin-Preise für die CME ermittelt.