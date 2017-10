Bangalore/New YorkEine Rally bei Autoaktien hat die Anleger an der Wall Street in Rekordlaune versetzt. Die drei wichtigsten Indizes erreichten am Dienstag in New York Höchststände. Vor allem die Absatzzahlen von General Motors und Ford bereiteten Investoren Freude: Die beiden Unternehmen profitieren davon, dass viele Autobesitzer in den Hurrikangebieten in Texas und Florida ihre zerstörten Wagen ersetzen. Zudem wirkten an der Wall Street starke Konjunkturdaten vom Montag nach.

Der Dow Jones mit den 30 Standardwerten legte um 0,3 Prozent auf 22.631 Punkte zu, während das Plus beim S&P 500 0,1 Prozent betrug. Er notierte bei 2531 Zählern. Der Nasdaq legte um 0,1 Prozent auf 6522 Stellen zu. Auch an den europäischen Handelsplätzen überwog der Optimismus: Der Eurostoxx rückte um 0,1 Prozent vor.