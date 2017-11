Frankfurt/New YorkHoffnungen auf ein starkes Weihnachtsgeschäft im US-Einzelhandel haben die Wall Street am Freitag auf neue Höhen getrieben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,2 Prozent höher auf 23.563 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq stiegen jeweils um 0,2 Prozent auf Rekordstände von 2602 beziehungsweise 6880 Zählern.

„Die Konsumausgaben und der Online-Handel sehen gut aus und das schürt Hoffnungen auf starke Einzelhandelsumsätze“, sagte Ökonom Peter Cardillo vom Broker First Standard Financial. Der an Schnäppchenjäger gerichtete Aktionstag „Black Friday“ soll für klingende Kassen sorgen.