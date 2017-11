New YorkDer bevorstehende Thanksgiving-Feiertag und die auslaufende Bilanzsaison haben an den US-Börsen am Montag für einen ruhigen Handel gesorgt. Insgesamt dürften die Umsätze in New York in der neuen Woche eher mau sein. Da am Donnerstag die Börsen geschlossen bleiben und es am Freitag nur einen verkürzten Handelstag gibt, fehlen viele Anleger. In Europa quittierten die Investoren das Scheitern der Jamaika-Sondierungen eher mit einem Achselzucken und gingen rasch zur Tagesordnung über.

Der Dow Jones notierte am frühen Nachmittag 0,4 Prozent im Plus bei 23.446 Zählern. Der S&P500 legte 0,1 Prozent auf 2582 zu. Der Nasdaq-Composite blieb mit 6786 Punkten nahezu unverändert. In Frankfurt stand der Dax zum Handelsschluss mit 13.058 Zählern 0,5 Prozent höher. Der EuroStoxx50 gewann ebenfalls etwa ein halbes Prozent.