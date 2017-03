New YorkUS-Anleger haben sich am Dienstag zurückgehalten. Vor wichtigen Ereignissen wie die Fed-Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch sei dies ganz typisch, sagte Analyst Adam Sarhan von 50 Park Investments. "Investoren nehmen eine abwartende Haltung ein. Erwartet heute kein Feuerwerk."

Da eine Zinserhöhung am Markt ausgemachte Sache scheint, erhoffen sich die Anleger von der Pressekonferenz von Fed-Chefin Janet Yellen Aufschlüsse über das weitere Vorgehen der Notenbank. Im Fokus steht dabei die Frage, ob sie die Leitzinsen in diesem Jahr öfter anheben wird als bislang signalisiert.

Bei den Einzelwerten brachen die Aktien von Valeant um zwölf Prozent ein. Der Hedgefond Pershing Square Capital von Investor William Ackman zog sich komplett aus der Pharmafirma zurück. Der für sein aggressives Geschäftsgebaren bekannte Investor trennte sich am Montag mit seiner Firma Pershing Square Capital Management überraschend von sämtlichen Beteiligungen an dem kanadischen Unternehmen und nahm dabei einen Verlust von über drei Milliarden Dollar in Kauf. Valeant kämpft mit Schulden sowie Imageproblemen nach umstrittenen Preisanhebungen für Medikamente und hat zudem Bilanz-Ermittlungen am Hals. Ackmans Kehrtwende folgt auf fast eineinhalb Jahre, in denen der aktivistische Investor das Unternehmen vor sich hergetrieben hatte.