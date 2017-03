New YorkDie Wall Street hat am Donnerstag nach der Rekordjagd des Vortages eine Verschnaufpause eingelegt. Die US-Aktienmärkte starteten etwas schwächer in den Handel. Für einen leichten Dämpfer sorgten gesunkene Ölpreise. Am Mittwoch war das Börsenbarometer Dow Jones erstmals über 21.000 Punkte gesprungen. Mit Spannung warteten Anleger auf eine Rede von Notenbankchefin Janet Yellen am Freitag. Zuletzt gab es verstärkte Hinweise auf eine Zinserhöhung im März.

Der Dow-Jones-Index notierte in den ersten Minuten 0,1 Prozent tiefer bei 21.101 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 verlor 0,2 Prozent auf 2392 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sank ebenfalls 0,2 Prozent auf 5895 Stellen.