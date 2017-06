LondonDie Londoner Börse ist am Wahltag auf der Stelle getreten. Der Leitindex „Footsie“ kam bis zum Mittag so gut wie nicht vom Fleck, verharrte mit 7481 Punkten aber in Sichtweite der Bestmarke von knapp 7599 Zählern, die er am Freitag markiert hatte. Umfragen zufolge dürfte Premierministerin Theresa May künftig im Unterhaus eine größere Mehrheit hinter sich vereinen. Doch spielten Börsianern zufolge die Anleger weiter alle Szenarien durch. Schließlich habe 2016 kaum jemand das Ja der Briten zum Brexit und die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten auf dem Schirm gehabt. Erste Ergebnisse werden erst für die Nacht erwartet. Daher stocken viele Banken und Broker ihre Nachtschichten auf.

„Einige Akteure wurden angewiesen, ihre Bücher möglichst glattzuhalten, also keine langen Positionen aufzubauen“, sagte Paul Mumford, Fondsmanager beim Cavendish Opportunities Fonds. Im Falle einer Koalition oder gar eines Sieges der oppositionellen Labour-Partei oder einer nur geringen Mehrheit für die Konservativen sei mit kurzfristigen Turbulenzen zu rechnen.