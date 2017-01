ZürichDer Schweizer Börse ist nach dem Höhenflug am ersten Handelstag des Jahres etwas die Puste ausgegangen. Zwar sorgten positive Vorgaben aus Asien und den USA für eine gute Grundstimmung. Viele Anleger hielten sich aber zurück, sagten Händler. Denn kursbewegende Nachrichten seien nach den Feiertagen weiterhin dünn gesät. Der Leitindex SMI legte am Mittwochvormittag um 0,3 Prozent auf 8337 Punkte zu. Am Dienstag hatte er 1,2 Prozent höher geschlossen.

An der Wall Street hatten die Börsen nach Handelsschluss in Europa am Dienstag weiter zugelegt. In Tokio zog der Nikkei-Index um 2,5 Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember 2015 an - beflügelt durch positive Konjunkturdaten: Einer Umfrage zufolge ist Japans Industrie im Dezember so stark gewachsen wie seit einem Jahr nicht mehr.