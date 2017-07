FrankfurtZehn Tage lang schon geht es beim Ölpreis langsam aber stetig aufwärts. Nun ist der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent erstmals seit Anfang Juni wieder über die Marke von 50 Dollar geklettert. Den Ausschlag dafür haben Lagerdaten aus den USA gegeben. Sowohl die Rohöl- (-4,7 Millionen Barrel) als auch die Benzinvorräte (-4,4 Millionen Barrel) sind überraschend stark gefallen.

Die Zahlen lassen vermuten, dass die Förderkürzungen des Ölkartells Opec und zehn weiteren Förderstaaten wirken. Die Rohölvorräte in den USA liegen inzwischen auf dem Vorjahresniveau und nähern sich dem von der Opec angepeilten Fünf-Jahresdurchschnitt an. Gleichwohl liege das Niveau immer noch ein Viertel darüber, merken die Analysten der Commerzbank an.