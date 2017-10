WashingtonArgentinien prüft die Ausgabe einer Euro-Anleihe. Es sei sehr wahrscheinlich, dass das Wertpapier in der Gemeinschaftswährung ausgestellt werde, sagte Finanzminister Luis Caputo am Mittwoch in Washington. Erst im vergangenen Monat hatte Caputo angekündigt, Argentinien wolle in diesem Jahr mit zwei weiteren Schuldscheinen an den Markt gehen. Der nächste Bond im Wert von 2,6 Milliarden Dollar soll dem Finanzminister zufolge bis spätestens Anfang November emittiert worden sein.