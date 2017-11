 Befesa Börsengang am unteren Preisende

Die Preisspanne reichte von 28 bis 38 Euro. Inklusive einer Platzierungsreserve wurden knapp 16,5 Millionen Aktien bei Investoren untergebracht, das gesamte Angebotsvolumen belaufe sich auf 461 Millionen Euro. Befesa ist damit nach dem Essens-Lieferdienst Lieferheld, der im Juni knapp eine Milliarde Euro einsammelte, der zweitgrößte Börsengang (IPO) in Deutschland in diesem Jahr.

Befesa hat Wurzeln in Deutschland. In dem spanischen Unternehmen war 2006 der ehemals an der Frankfurter Börse gelistete Schrott-Recycler BUS Berzelius aufgegangen. Deshalb liegt auch ein großer Teil des Geschäfts in Deutschland. Der spanische Mischkonzern Abengoa nahm Befesa 2011 von der Börse und verkaufte sie zwei Jahre später an den Finanzinvestor Triton.