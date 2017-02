ReutersDer Windturbinenbauer Nordex hat seine Umsatzprognose für 2017 gesenkt und den Aktienkurs damit ins Rutschen gebracht. Der Umsatz werde im laufenden Jahr voraussichtlich 3,1 bis 3,3 Milliarden Euro betragen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Grund für die Senkung des Umsatzziels seien niedrigere Erwartungen für das Geschäft in einzelnen Kernmärkten. Für das Jahr 2018 strebe Nordex einen Umsatz von 3,4 bis 3,6 Milliarden Euro an. Die Ebitda-Marge werde in beiden Jahren stabil erwartet.