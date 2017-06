FrankfurtPolitische Unsicherheiten haben die Anleger am Dienstag in den Yen getrieben. Im Gegenzug fiel der Dollar um 0,8 Prozent auf ein Sechs-Wochen-Tief von 109,57 Yen. Der Euro verlor zur japanischen Währung 0,9 Prozent auf 123,23 Yen. Der Markt sei im Vorfeld mehrerer wichtiger Termine sehr nervös und kaufe daher den als sicher geltenden Yen, sagte ein Händler.

Am Donnerstag stehen neben der Unterhauswahl in Großbritannien und der EZB-Sitzung die Anhörung von Ex-FBI-Chef James Comey an. „Seit den schwachen US-Arbeitsmarktdaten ist der Dollar ohnehin schon in der Defensive“, sagte ein Händler. „Und jetzt kommt noch das Risiko Comey dazu.“