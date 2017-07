Ob die Bankenwelt eine erneute Finanzkrise genauso ruhig hinnehmen könnte, ist allerdings auch zehn Jahre nach Ausbruch der weltweiten Finanzkrise mehr als fraglich. „Gegen eine Krise, die so wäre wie die letzte, sind wir gut gewappnet“, sagt Weber. Aber: „Nicht jede Krise ist gleich“, mahnt der Präsident des Verwaltungsrats der Schweizer UBS im Rahmen der Diskussionsrunde, die der Bankenverband BdB am Montag zusammen mit dem Verband Öffentlicher Banken (VÖB) und dem Frankfurter Center for Financial Studies (CFS) veranstaltete.