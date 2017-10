Seine Amtszeit, deren Beginn in seiner Rasanz an den dynamischen Wahlkampf erinnert, steht schon nach gerade einmal fünf Monaten ganz im Zeichen bemerkenswerter Neuerungen. Im Elysée-Palast unterzeichnete Macron Ende September die Verordnungen, die Bestandteil der von ihm im Vorfeld propagierten Arbeitsmarktreform sind. Ihr Ziel: Investitionen innerhalb Frankreichs sollen angekurbelt werden, die Erleichterung von Kündigungen und Neueinstellungen sollen Unternehmen flexibler machen. Zudem sollen Abfindungen sowohl nach oben als auch nach unten begrenzt werden.

Rückkehr der Wettbewerbsfähigkeit

Wie sehr Macron grundsätzlich an einer Verbesserung des Investitionsklimas gelegen ist, macht eine weitere Reform deutlich. So haben in der Nationalversammlung bereits die Beratungen über das von Macron angestrebte Ende der Vermögensteuer begonnen. Mit deren Wegfall sollen die oberen Einkommensschichten um mindestens 3,2 Milliarden Euro entlastet werden. Damit will Macron nicht nur die heimischen Investoren im eigenen Land halten, er erklärt so auch der Steuerflucht den Kampf.

Dass Macron diese nicht in allen politischen Lagern mit Begeisterung aufgenommenen Maßnahmen angeht – und vor allem das Tempo, mit denen er das tut –, machen eines deutlich, wie ernst es dem neuen Präsidenten damit ist. Diese Willensstärke kann Frankreich gut gebrauchen. Für zu viele Jahre waren wichtige, notwendige Reformen von der französischen Wirtschaftspolitik auf die lange Bank geschoben worden, darunter litt nicht zuletzt die Wettbewerbsfähigkeit der „Grande Nation“.