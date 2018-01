Dass sich sogar der notorisch überhitzte Immobiliensektor inzwischen wieder abgekühlt hat, ist ein weiteres Argument dafür, dem chinesischen Aktienmarkt Beachtung zu schenken – und hier vor allem Zukunftstechnologien, deren Bedeutung für die Wirtschaft des Landes zunimmt. Chinesische Tech-Aktien können eine sinnvolle Beimischung für ein diversifiziertes Portfolio sein. Da im Frühjahr mehr als 200 Unternehmenstitel vom chinesischen Festland in den Aktienindex MSCI Emerging Markets aufgenommen werden sollen, bietet sich auch ein Investment in den Index an.