Entscheidend ist für diese Sichtweise der mittel- bis langfristige Betrachtungshorizont: Keine Frage, vor dem Hintergrund der Volatilität ist die Aktienanlage nichts für denjenigen, der Schwankungen scheut. Und ein Investor in Aktien zu sein heißt auch nicht, die Risiken der Papiere verleugnen zu müssen, aber es sind Realbeteiligungen an Unternehmen und deren wirtschaftlichen Erfolgen.

Um etwaige Rückschläge an den Kapitalmärkten zu verdauen, lohnt ein Blick auf den Faktor Zeit. Wer etwa über 30 Jahre lang in den Dax investiert hatte, konnte am Ende des vergangenen Jahres auf eine jährliche Rendite von 8,3 Prozent verweisen.

Der Kursaufschwung, den das Börsenbarometer im bisherigen Jahr 2017 vollzogen hat, ist dabei noch nicht einmal eingerechnet; solch einschneidende dramatische Korrekturen wie etwa das Platzen der Dotcom-Blase oder der Crash im Umfeld der Finanzkrise hingegen schon. Dass es sich also auszahlt, die Nerven zu behalten und selbst in stürmischsten Zeiten dem Aktienmarkt die Treue zu halten, machen Erhebungen mehr als deutlich. Interessanterweise zeigen diese: Wenn einige, wenige starke Börsentage ausgelassen werden, ist die Performance erheblich beeinträchtigt und es wird auf ein Gros an Rendite verzichtet.